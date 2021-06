Erst mal können in David Beckhams (46) Pub wohl keine Gäste mehr verköstigt werden. Der Fußballstar und der Regisseur Guy Ritchie (52) eröffneten im Februar 2019 ihre Kneipe The Lore of the Land im Londoner Stadtteil Camden. Inzwischen hat sich das kleine Lokal zu einem echten Geheimtipp entwickelt – doch jetzt gab es schreckliches Unglück: In dem Pub brach ein Feuer aus.

Wie My London berichtet, mussten am Mittwoch die Feuerwehr zu The Lore of the Land gerufen werden. Rund 70 Feuerwehrleute und zehn Löschfahrzeuge waren Berichten zufolge nötig, um den Brand, der vom ersten Stock bis zum Dachlüfter loderte, zu löschen. "Der Zugang zum Brandherd ist schwierig und sehr arbeitsintensiv. Die Anzahl der Löschfahrzeuge am Einsatzort spiegelt den Schweregrad [...] wider", erklärte Jason Fisby, Stationskommandant der Londoner Feuerwehr, gegenüber der Zeitung.

Fisby fuhr fort, dass seine Männer, nachdem der Brand unter Kontrolle war, versucht haben, Wasserschäden in den darunter liegenden Stockwerken zu verhindern. Er sei außerdem sehr glücklich, sagen zu können, dass niemand verletzt wurde. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Anzeige

Getty Images Guy Ritchie bei einem NBA-Spiel 2009

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham, Juni 2021

Anzeige

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de