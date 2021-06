Irina Schlauch hat etwas für Amira Pocher (28) übrig! Aktuell sucht die Rechtsanwältin in der ersten lesbischen Kuppelshow Princess Charming im deutschen TV-Programm nach ihrer großen Liebe. In der Dating-Sendung wird die 30-Jährige von zahlreichen Single-Ladys angehimmelt, die um ihre Gunst kämpfen. Doch wen schmachtet Irina eigentlich sonst noch so an? Jetzt wurde enthüllt, dass sie eine Promi-Dame ganz besonders anziehend findet – und zwar Amira!

Die Ehefrau von Oliver Pocher (43) lud die amtierende Princess Charming höchstpersönlich als Gast in ihren Podcast "Hey Amira" ein. Gleich zu Beginn des Gesprächs offenbarte die Zweifach-Mama, dass ihr ein Vögelchen ins Ohr gezwitschert hatte, dass sie Irinas Celebrity-Crush sei. "Wie geil ist das denn? Mit der muss ich reden", habe sich die 28-Jährige gedacht und Irina prompt treffen wollen.

Tatsächlich ist es wahr, dass Irina angab, dass sie unter allen Promi-Ladys am ehesten auf Amira abfährt. Bereits im Bewerbungsprozess zu "Princess Charming" gab sie die Make-up-Artistin als absoluten Promi-Crush an. Amira nahm Irinas Entscheidung als Mega-Kompliment auf. "Ich fühle mich richtig geschmeichelt", freute sie sich. Aber eigentlich würde sich die TV-Bekanntheit gar nicht als Promi wahrnehmen. "Ich sehe mich jetzt nicht als Celebrity – und dass Leute mich überhaupt kennen, ist für mich schon eine Überraschung", erzählte Amira.

ActionPress Amira Pocher, Influencerin

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch

Instagram / amirapocher Amira Pocher in einem Studio im Dezember 2020

