Am Ende der fünften Princess Charming-Folge flossen so einige Tränen! Der Grund: Während der Ladies Night schickte Irina Schlauch gleich drei Girls nach Hause – und zwar Saskia, Johanna und Jana. Kandidatin Kati hatte während der Entscheidungsnacht besonders mit Janas Rauswurf zu kämpfen, denn die leidenschaftliche Fußballerin war in der Villa eine ihrer engsten Bezugspersonen. Aus diesem Grund brach sie lauthals in Tränen aus und zog sich weinend in den Schlafraum zurück. Aber war Katis Heulattacke bei "Princess Charming" auch wirklich echt? Promiflash hat bei Kandidatin Elsa nachgefragt...

"Kati ist eine sehr extrovertierte Person, sie fühlt intensiv und lässt dem auch gerne freien Lauf", beschrieb Elsa die Kandidatin im Promiflash-Interview und betonte: "Ich denke, die Emotionen waren echt." Trotzdem habe die Berlinerin noch nie jemanden auf diese Art und Weise seine Gefühle ausleben sehen. "Zum einen habe ich bewundert, wie krass Kati dazu stehen konnte, und gleichzeitig habe ich mich mit der Situation etwas überfordert gefühlt", erklärte Elsa.

Für Elsa gab es vor Ort nämlich offenbar keinen Grund für einen derartigen Gefühlsausbruch. "Wir sind ja nicht aus der Welt, nach der Show können sich ja alle wieder in die Arme schließen", hob sie hervor und zog ein Fazit: "Ich möchte keine Gefühle bewerten. Jeder fühlt anders. Für mich war es aber etwas zu viel des Guten."

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise, "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / ekaterinadeneuf Die "Princess Charming"-Kandidatin Kati im Juni 2021

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa im Juni 2021 in Berlin

