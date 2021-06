Jessica Paszka (31) verrät ein süßes Detail von ihrer Tochter! Im Mai sind die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Hailey ist ihr ganzer Stolz. Zwar sprechen die beiden Influencer offen über ihr neues Familienleben – aber das Gesicht ihres Kindes wollen sie nicht zeigen. Doch nun bekommen ihre Fans trotzdem eine ganze gute Vorstellung davon, wie Baby Hailey wohl aussieht...

In ihrer Instagram-Story präsentierte Jessi jetzt ganz stolz ein Fotoalbum für ihre Tochter – darin klebt unter anderem auch ein schnuckeliges Babyfoto von Papa Haller. "Das hier ist Johannes als Baby – wie süß war er bitte?", betont die 31-Jährige und enthüllt dann: "Ich kann euch eins verraten: Hailey ist Johannes so ähnlich, das ist verrückt!" Jetzt kann sich ihre Community also perfekt ausmalen, wie süß ihr Nachwuchs tatsächlich ist.

Jessi teilt jedoch nicht nur die schönen Aspekte mit ihren Fans, sondern auch die ernsteren: Vor ein paar Tagen enthüllte die Vollblutmami tieftraurig, dass sie ihr Baby nach rund einem Monat nicht mehr stillen kann. "Es scheint so, als würde ich keine Milch mehr produzieren, keine Milch mehr in der Brust haben", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Es war wirklich eine schöne Zeit, aber es ist vorbei."

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller als Baby

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

