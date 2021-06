LionT (28) macht erneut eine schwere Zeit durch: Üblicherweise verwöhnt der Webstar, der eigentlich Timo heißt, seine Fans im Netz mit allerlei Unterhaltungscontent. Doch immer wieder teilt der 28-Jährige auch sehr private Einblicke. Vor rund sechs Jahren sprach LionT erstmals über eine dunkle Phase in seinem Leben: Der Ex-Freund von Dagi Bee (26) erkrankte damals an Depression. Jetzt wandte sich LionT erneut offen an seine Community und gestand: Er durchlebt zurzeit wieder eine depressive Episode! "Ich habe momentan wieder Panikattacken und Depressionen. [....] Ich habe keinen Bock mehr auf diese Krankheit!"

