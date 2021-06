Wer wird in Dieter Bohlens (67) Fußstapfen als DSDS-Chef treten? Diese Frage wurde am Mittwochabend endlich beantwortet: Schlager-Star Florian Silbereisen (39) sitzt kommendes Jahr mit Country-Sängerin Ilse DeLange (44) und Produzent Toby Gad in der Jury der Castingshow. Ein paar ehemalige Kandidaten äußerten bereits ihre Bedenken. Und was sagen die Zuschauer? Auch die DSDS-Fans sind nicht allzu angetan von der neuen Besetzung...

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage mit insgesamt 3.101 Teilnehmern (Stand 23. Juni, 23 Uhr) ganz deutlich! Die klare Mehrheit von 69,1 Prozent (2.143 Votes) sagt: "Mich haut diese Konstellation überhaupt nicht um." Hier sind wohl viele nach wie vor noch Team Dieter! Lediglich 30,9 Prozent freuen sich schon darauf, die frische Jury in Aktion zu sehen.

Unter dem dazugehörigen Instagram-Posting von Promiflash sieht es ähnlich kritisch aus: "Hoffentlich wird die nächste DSDS-Staffel bei der Jury nicht schon vorzeitig eingestellt", stichelt ein Follower – der für seinen Kommentar viel Zuspruch bekam. Ein anderer Fan betont: "Ohne Dieter ist DSDS für mich nicht mehr das, was es mal war. Da könnt ihr noch so krasse Promis hinsetzen."

