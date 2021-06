Diesen Fußballabend haben sich Cathy Hummels (33) und ihr Sohn Ludwig (3) vorab sicherlich anders vorgestellt! Am gestrigen Abend stand die deutsche Nationalelf um Profikicker Mats Hummels (32) bei der Fußball-EM erneut auf dem Spielfeld – gegen die ungarische Mannschaft musste ein Tor her. Wie gewohnt ließen es sich auch das Model und sein Nachwuchs nicht nehmen, Papa Mats vor Ort in der Arena anzufeuern. Neben der Panik, dass Deutschland verlieren könnte, mussten Cathy und ihr Ludwig dann auch noch dem miesen Wetter standhalten...

In ihrer Instagram-Story ließ Cathy ihre Community am Ausflug mit ihrem Sohnemann teilhaben: Mit Trikot, Flagge und Herz auf der Backe machte sich das Duo auf ins Stadion. Doch ein gemütlicher Abend sieht anders aus. "Heute muss ich sagen, läuft es nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen", teilte Cathy ihren Fans mit. Das Wetter wurde kurzerhand sogar so schlecht, dass es auch auf die Tribüne regnete – die Schönheit und ihr Söhnchen verzogen sich also mit Decken zurück in die Katakomben und verfolgten das Spiel auf den dort hängenden TV-Bildschirmen.

An Cathy und Ludwigs Laune änderte das allerdings nichts. "Wir wollen jetzt ein Tor für Deutschland", fieberte die Beauty mit. Und die Gebete wurden erhört: Die Mannschaft schoss sogar noch zwei Tore. "Zwischenzeitlich hab ich echt gedacht, ich kann nicht mehr, ich falle um", verriet Cathy. Umso glücklicher sind die beiden nun, dass Papa Mats und seine Teamkollegen nun im Achtelfinale der Europameisterschaft stehen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

