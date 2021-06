Britney Spears (39) kann auf Sam Asgharis (27) Unterstützung zählen! Heute ist ein wichtiger Tag für die Princess of Pop: Die "Toxic"-Interpretin wird vor dem Richter in ihrem eigenen Vormundschaftsprozess aussagen und angeblich sehr private Details auspacken, um ihren Vater Jamie Spears (68) nach über zwölf Jahren endlich als Vermögensvertreter loszuwerden. Wer Britney bei diesem großen Schritt den Rücken stärkt? Ihr Partner Sam! Das Male Model veröffentlichte im Netz jetzt eine klare Botschaft...

In seiner Instagram-Story teilte der Hottie ein ernstes Selfie von sich. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Schaut man aber genauer hin, fällt auf: Auf Sams Shirt stehen die Worte "Free Britney" geschrieben – das Motto der Fan-Bewegung, die sich in den vergangenen Monaten für die Sängerin stark gemacht hat. Zusammen mit dem kleinen Löwen-Emoji wird Sams Botschaft deutlich: Er will wohl, dass Britney heute kämpft und sich endlich von ihrem Vater lösen kann!

Fest steht aber: Der Kampf wird nicht leicht! Britneys Vater behauptet nach wie vor, dass sie seine Hilfe dringend benötigt. Zuletzt erklärte er, die Musikerin soll unter anderem an Demenz leiden. Was glaubt ihr, wie wird der Prozess am Ende ausgehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Partner Sam Asghari

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears

