Linda Reschke gibt einen emotionalen Einblick in ihren Heiratsantrag! Für die einstige Der Bachelor-Kandidatin war 2020 in jeder Hinsicht ihr Jahr: Sie lernte nicht nur ihren neuen Partner kennen, sondern wurde auch noch schwanger! Die Krönung folgte gerade erst Ende Mai: Ihr Partner machte der werdenden Mutter einen Heiratsantrag – und Linda nahm diesen natürlich überglücklich an. Nun teilte die Influencerin erstmals Videoausschnitte von dem besonderen Moment!

Auf Instagram postete Linda ein rund 50-sekündiges Video, in dem man sieht, wie sie von ihrer besseren Hälfte und vielen befreundeten Helferchen mit dem Antrag überrascht wurde. Freundinnen entführten den Lockenschopf über die Dächer Düsseldorfs, wo schon ihr Herzbube im Anzug mit dem obligatorischen Ring, Ballons, Konfettikanonen und einem riesigen Strauß roter Rosen darauf wartete, endlich vor ihr auf die Knie zu gehen. Eine völlig überwältige Linda schlug vor lauter Glück in dem Moment die Hände vor dem Gesicht zusammen – um kurz darauf Ja zu sagen!

Zu dem kurzen Zusammenschnitt schrieb die Braut in spe auf ihrem Profil: "Und so beginnt eins unzähliger Kapitel!" Ihre Follower sind von dem Clip – und vor allem dem romantischen Antrag – hellauf begeistert. "So schön und so eine tolle Idee", lobte eine Userin die Vorbereitungen des künftigen Bräutigams. Wie fandet ihr die Überraschung? Stimmt ab.

Instagram / linda.reschke Linda Reschke und ihr Verlobter über den Dächern Düsseldorfs

Instagram / linda.reschke Linda Reschke und ihr Verlobter

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, ehemalige Bachelor-Kandidatin

