Linda Reschke hat allen Grund zur Freude! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin stellte ihren Fans im vergangenen Jahr ihren neuen Freund vor – und schon einige Monate später gab es die nächste große Überraschung: Das Reality-TV-Sternchen ist schwanger! Das Paar erwartet einen kleinen Sohn. Jetzt wendet sich Linda wieder mit tollen Neuigkeiten an ihre Community: Sie hat sich vor der Geburt ihres Babys verlobt!

Am vergangenen Sonntag stellte Lindas Freund ihr die Frage aller Fragen, wie sie mit einem Foto und einer süßen Liebeserklärung auf Instagram nun öffentlich macht. "Es gab bereits so viele Momente, die unsere kurze, aber sehr intensive gemeinsame Zeit zu etwas Besonderem gemacht haben." Von Anfang an habe sie ihm alle Geschichten und Schwächen von sich anvertrauen können. "Du gibst mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Nein – für dich etwas Besonderes zu sein", schwärmt sie.

Zu diesem besonderen Anlass zeigt Linda ihren Verlobten im Netz – obwohl sie ihn eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält. Doch dieses Mal macht sie eine Ausnahme. "Ich kann endlich sagen, ich habe meinen persönlichen Superhelden gefunden und ich weiß, dass es erst der Anfang unserer ganz großen Geschichte ist."

Instagram / linda.reschke

Instagram / linda.reschke

Instagram / linda.reschke

