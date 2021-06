Ob als Moritz bei Alles was zählt oder auf dem Parkett von Let's Dance – Tijan Njie (29) lässt regelmäßig Frauenherzen höherschlagen. Vermutlich kann sich der Serienstar vor weiblichen Verehrerinnen kaum retten – und trotzdem ist er schon seit ein paar Jahren Single. Im Netz äußerte sich Tijan nun zu seiner vermeintlichen Liebesflaute und verriet: Mittlerweile wäre in seinem Leben Platz für eine Partnerin.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von dem Kölner wissen, warum er keine Freundin hat. Daraufhin erklärte der, dass er sich in den vergangenen Jahren auf seine Karriere konzentriert und all seine Energie da hinein gesteckt habe. "Ich habe mir selbst einfach keinen Raum gegeben, um mich auf Dates einzulassen", betonte er. Doch mittlerweile will er sich wohl auch seinem Liebesleben wieder mehr widmen. "Auf jeden Fall wäre ich jetzt bereit, Mrs. Njie kennenzulernen", grinste er. Er wünsche sich auch eine große Familie mit mindestens vier Kindern.

Und wie muss die Mutter seiner Kinder sein? Da will sich Tijan gar nicht wirklich festlegen. Schließlich komme es am Ende immer anders als gedacht: "Und deswegen sage ich jetzt ganz simpel: Vertraue auf den Vibe." Eines sei ihm in einer Beziehung aber auf jeden Fall "sehr wichtig": Sex.

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger beim "Let's Dance"-Training

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, "Alles was zählt"-Darsteller

wcrART Tijan Njie, "Alles was zählt"-Star

