Die Fans von Alles was zählt müssen jetzt mal wieder sehr stark sein: Es gilt, einem der Serienstars auf Wiedersehen zu sagen. Für die Zuschauer sind diese News garantiert ein Schock, vor allem, da es bereits der zweite Ausstieg innerhalb von nur wenigen Wochen ist. Denn zuletzt verließ Sam Eisenstein (49) alias Marian Öztürk ganz abrupt die beliebte RTL-Daily. Jetzt gibt es den nächsten Exit – und zwar kehrt Tijan Njie (29) aka Mo Brunner Essen den Rücken.

Doch die Fans können direkt wieder aufatmen, denn: Es ist kein Abschied für immer. Der Schauspieler gönnt sich nach drei Jahren bei der Serie lediglich eine kreative Auszeit, wie er gegenüber PicturePuzzleMedien berichtet. Aber auch wenn der Mo-Darsteller das Erfolgsformat nur für eine kleine Weile verlässt: Die Entscheidung zu gehen, sei Tijan nicht leichtgefallen – vor allem wegen seiner Kollegen. "Ich werde meine AWZ-Familie vermissen, denn ich liebe es, im Team gemeinsam für eine Sache zu arbeiten. Dieser Zusammenhalt ist etwas ganz Besonderes. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um neue Wege einzuschlagen", hielt der gebürtige Herforder fest.

Und wie steigt er aus? Mo bekommt ein spannendes Jobangebot in Luxemburg, bei dem er sich als Choreograf verwirklichen kann. Das kann er einfach nicht sausen lassen und so verlässt er Essen schweren Herzens. Die vorerst letzte Folge mit Tijan flimmert schon am 21. Dezember über die Mattscheiben.

„Alles was zählt“, produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

TVNOW / Bernd Jaworek Tijan Njie, Amrei Haardt, Jörg Rohde, Ania Niedieck, Dominik Flade und Alex Fonsatti, AWZ-Stars

RTL Mo (Tijan Njie) und Chiara (Alexandra Fonsatti) bei "Alles was zählt"

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

