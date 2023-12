So hart trainierte Tijan Njie für Milli-Vanilli-Hauptrolle!

Er steckte sein ganzes Herzblut hinein. Bald hat das lange Warten ein Ende: Am 21. Dezember erscheint "Girl You Know It's True" erstmals auf großer Kinoleinwand. Der Film thematisiert den Playback-Skandal um das Discopop-Duo Milli Vanilli und ihren Produzenten Frank Farian. Tijan Njie (31) verkörpert in dem Streifen die Rolle von Robert Pilatus (✝32). Promiflash hat nachgehakt: Wie hat sich Tijan darauf vorbereitet?

Auf der "Girl You Know It's True"-Premiere verrät der 31-Jährige im Promiflash-Interview, dass er sich intensiv mit seiner Rolle beschäftigt habe – ganz nach dem Motto: Blut, Schweiß und Tränen. Mit seinem Coach habe er klar gegliedert, wie er an das sensible Thema herangehe. "Wir haben angefangen, alles nachzurecherchieren und sich alles erst mal anzuschauen, in der physischen Transformation. Auch den Look irgendwie nachzuahmen, ins Fitnessstudio zu gehen und zu tanzen", plaudert Tijan aus. Zudem habe sich der Schauspieler psychisch mit Rob auseinandergesetzt: "Wie hat er funktioniert oder getickt? Was hat ihn im Endeffekt umgebracht?"

Dass Fabrice Morvan (57) auch dabei ist, erfülle ihn mit Stolz. Auf der großen Leinwand zu sein, fühle sich für den Alles was zählt-Star surreal an. Für ihn sei der Film nämlich wie eine parallele Geschichte zu Milli Vanilli. "Die haben als Background Tänzer angefangen und waren dann halt auf diesen großen Bühnen", erklärt Tijan im Gespräch und fügt hinzu: "Und für mich ist es dann irgendwie auch so – ins kalte Wasser reinzuspringen und auf einmal die große Kinowelt zu erleben."

DENIZ/ Action Press Rob Pilatus und Fabrice Morvan von Milli Vanilli

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer und Tijan Njie auf der "Girl You Know It's True"-Premiere

Getty Images Fabrice Morvan im Dezember 2023

