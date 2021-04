Ist Alles was zählt-Hottie Tijan Njie (29) etwa weg vom Single-Markt? Der hübsche Schauspieler, den seine Fans täglich bei RTL als "Mo" Brunner bewundern können, verriet im November, dass seine letzte ernsthafte Beziehung schon eine Weile her sei: Im Jahr 2017 sei er das letzte Mal so richtig verliebt gewesen. Hat sich das inzwischen geändert? In einem superheißen Video bekommt man jetzt den Eindruck, da könnte was zwischen Tijan und Köln 50667-Beauty Sharon Battiste laufen!

Via Instagram veröffentlichten die beiden Seriendarsteller je einen Clip, in dem sie zusammen supersexy zu Fireboy DMLs Song "Vibration" abgehen. Dass Tijan tanzen kann, ist spätestens seit seiner Let's Dance-Teilnahme bekannt. Doch auch Sharon weiß offensichtlich ganz genau, was sie da tut! Sie lässt ihre Hüften kreisen wie ein Profi. Auffällig ist ebenfalls: Die Chemie zwischen den TV-Stars scheint zu stimmen – auch ihre Berührungen sind teilweise ziemlich intim...

Kein Wunder, dass ihre Fans unter den Beiträgen über eine Liaison der beiden spekulieren. Und das Interessante ist: Tijan und seine Tanzpartnerin dementieren es nicht! Im Gegenteil: Sharon hat den Kommentaren "Ihr wärt so ein schönes Paar" und "Sehr leidenschaftlich! Ein sehr schönes Paar" Likes verpasst! Heißt das etwa, die zwei daten sich wirklich? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Darsteller bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Tijan Njie und Sharon Battiste

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de