Die Let's Dance-Livetour hat Anfang des Monats gestartet. Das heißt: Die Fans der beliebten Tanzsendung können ihre Lieblingstänzer in ganz Deutschland live in Action erleben. Mit dabei sind unter anderem Rúrik Gíslason (33) und Valentina Pahde (27) – den beiden wird seit dem Sommer auch eine Romanze nachgesagt – aber auch Tijan Njie (29) und Profitänzerin Renata Lusin (34). Wie verstehen sich die Tänzer eigentlich so privat? Im Gespräch mit Promiflash ​plauderte Rúrik jetzt über sein Verhältnis zu den anderen "Let's Dance"-Kandidaten.

Bei den GQ Awards gestern in Berlin verriet der gebürtige Isländer: "Wir verstehen uns alle richtig gut, zum Glück!" Die Truppe verbringt zurzeit einen ganzen Monat zusammen und fährt quer durch die Republik – "ein richtiges Tour-Life", schwärmt Rúrik. Demnach freue sich der Fußballer darauf, nach zwei bereits abgehaltenen Shows weitere Zeit mit Tijan, Valentina und Co. zu verbringen. Und auch mit seiner ehemaligen Mentorin Renata pflegt Rúrik ein enges Verhältnis: "Wenn man sich mit jemandem gut versteht, dann ist das Wiedersehen wie früher", verrät er gegenüber Promiflash.

Ob die Livetour auch der Anlass für ein offizielles Paar-Outing von Rúrik und Valentina sein wird? Zuletzt wurden die beiden im September von einem Promiflash-Insider in der Hauptstadt gesichtet: Das angebliche Pärchen schlenderte durch Berlin und wurde dabei sogar beim Knutschen erwischt! Der Hottie soll von der GZSZ-Darstellerin mit "Babe" angesprochen worden sein.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie im "Let's Dance"-Halbfinale

Anzeige

privat Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im September 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de