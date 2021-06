Wie verwandelt! Ashley Benson (31) hat in den vergangenen Jahren schon des Öfteren neue Frisuren ausprobiert: Nachdem die Schauspielerin sich 2019 offenbar an ihrer dunkelblonden Mähne sattgesehen hatte, färbte sie sich die Haare brünett. Rund ein Jahr später erstrahlte ihr Schopf in einem hellen Pink. Jetzt hat Ashley erneut einen neuen Look gewagt: Sie setzt nun auf einen dunklen Rotton!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Pretty Little Liars-Darstellerin ein paar Aufnahmen von ihrer neuen Frisur. Mit der neuen Haarfarbe scheint Ashley sich ziemlich wohlzufühlen, denn auf den Fotos blickt sie selbstbewusst in die Kamera. "Ich wollte schon immer ein Redhead sein", schwärmte die 31-Jährige unter ihrem Beitrag und machte damit klar, dass sie mit dem Ergebnis ihrer Haarveränderung total zufrieden ist.

Die Fans und Freunde der Kalifornierin sind von dem neuen Style ebenfalls begeistert: Innerhalb weniger Stunden wurde der Post bereits über 600.000 Mal geherzt. Viele ihrer Kollegen drücken ihr Entzücken unter dem Beitrag mit Herzaugen-Emojis aus – darunter die YouTuberin Gigi Gorgeous (29), der Schauspieler Tyler Blackburn (34) und das Gesangstalent Demi Lovato (28).

Getty Images Ashley Benson bei der Pariser Fashion Week im Jahr 2020

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Instagram/ashleybenson Ashley Benson, Mai 2020

