Wow, ist das wirklich Ashley Benson? Egal ob lang, kurz, gewellt oder glatt: Die Schauspielerin verändert gerne ihre Haarpracht und bleibt dabei immer ein echter Hingucker. Mit der bisherigen hellen Mähne sollte jetzt allerdings Schluss sein: Die Beauty verabschiedete sich von ihrem Blondinen-Dasein und überraschte kürzlich mit einem vollkommen neuen Look! Von ihrer Community erhält sie zu diesem Schritt zahlreiche Komplimente.

Bye, bye, blondes Haar! Mit dieser Veränderung sorgte der "Pretty Little Liars"-Star vor wenigen Tagen für eine große Überraschung auf Instagram. Auf einem ihrer neuesten Postings mit Kumpel Remington Franklin ist die einstige Blondine plötzlich brünett. Zum Grund für das krasse Umstyling schwieg die Schönheit jedoch bislang. Ihre Follower schwärmen vom neuen Look der 29-Jährigen: "Dir steht einfach jede Haarfarbe", schrieb ein User. "Ich liebe die dunklen Haare an dir", schloss sich ein weiterer Fan an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ash mit ihrer Haarfarbe experimentiert. Schon öfter verblüffte die Freundin von Model Cara Delevingne (27) mit verschiedenen Frisuren und Farben auf dem roten Teppich. Dabei lief nicht immer alles gut: Zwischenzeitlich hatte die Darstellerin sogar mit den Folgen einer missglückten Blondierung zu kämpfen, wodurch ihr büschelweise die Haare ausfielen.

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Getty Images Ashley Benson im Juni 2019

Getty Images Ashley Benson im Juni 2016

