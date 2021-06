Sorgt Katharina Eisenblut nun auch bei Die Alm wieder für Augenrollen? Die Sängerin hatte an der diesjährigen DSDS-Staffel teilgenommen, war dabei jedoch immer wieder sowohl mit ihren Mitstreitern als auch mit Jurorin Maite Kelly (41) aneinandergeraten. Nun scheint es ganz so, als würde sich das Drama wiederholen, denn auch bei der ProSieben-Show "Die Alm" zoffte sie sich am Donnerstag gleich in der ersten Folge mit Ex-Rosenjäger Ioannis Amanatidis (31). Nun äußert sie sich zu den Gründen dafür!

"Ioannis war ja bekannt für sein Verhalten bei Die Bachelorette, wo die Bachelorette gesagt hat, sein Verhalten sei sehr manipulativ", erzählt die Musikerin in einem Gespräch mit Promiflash und spielt auf Melissa Damilias Worte an. Katharina selbst sei dagegen ein "Herzensmensch". "Und, wenn jemand Emotionales mit jemandem, der nicht dieses Einfühlungsvermögen hat, zusammentrifft, dann kann das schon mal schwierig werden", erklärt sie.

Sie habe bei "Die Alm" große Angst gehabt, dass sich "diese Sache von DSDS wiederholt". "Weil ich schon die Erfahrung gemacht habe und ich dachte: 'Was ist, wenn das jetzt wieder so wird?'", gibt sie zu. Sie habe deshalb versucht, im Team zu spielen – dennoch räumt sie nach Abschluss der Dreharbeiten jetzt rückblickend ein: "Meine Freunde auf der Alm waren wirklich zum größten Teil die Tiere!"

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

ProSieben Katharina, Ioannis und der Almöhi im Stall

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin

