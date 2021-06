Aktuell sieht auch Irina Schlauch zum ersten Mal, was sich in der Princess Charming-Villa in ihrer Abwesenheit zugetragen hat! Unter anderem hatte die Kölnerin vor Ort nicht mitbekommen, dass die Kandidatinnen unter der griechischen Sonne ein offenes und ehrliches Gespräch über ihre Genitalien geführt hatten. Als sie den Aussagen dann aber im TV lauschte, löste das einige Emotionen bei ihr aus: Irina war vom Vulva-Talk der "Princess Charming"-Singles so richtig gerührt!

Im Gespräch mit Amira Pocher für deren Podcast "Hey Amira" sprach Irina jetzt über ihre Reaktionen auf die "Princess Charming"-Ausstrahlung. "Zum Beispiel dieser Vulva-Talk in der dritten Folge, [...] das hat mich richtig berührt, weil ich das auch wichtig finde", betonte die Rechtsanwältin. Sie finde es toll, dass die Kandidatinnen mit ihren offenen Gesprächen ein Statement gemacht und anderen Personen Mut eingeflößt hätten.

Und was sagt Irina zu Zuschauern, denen das Gespräch womöglich zu intim war? "Es mag sein, dass es Leute gibt, die das dann als zu versext sehen, aber ich finde es gut, das offen anzusprechen", stellte die 30-Jährige klar. Immerhin funktioniere so ein Statement nur, wenn Themen enttabuisiert und offen besprochen werden.

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatinnen

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste "Princess Charming"

TVNOW "Princess Charming"-Kandidatinnen, Folge fünf

