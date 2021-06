Und wieder sollen zwei Namen für die anstehende Promi Big Brother-Staffel durchgesickert sein! Erst am vergangenen Donnerstag machten erste Gerüchte die Runde, dass Danni Büchner (43), Melanie Müller (33), Eric Sindermann (32) und Marie Lang (34) Anfang August in den TV-Knast ziehen sollen. Zu diesen ersten vier Namen gesellen sich nun noch zwei weitere: Offenbar haben auch Dominic Harrison (29) und Paco Steinbeck (46) Verträge unterzeichnet!

Bild will von der Teilnahme der zwei Herren gerade erst erfahren haben. Dominic Harrison gehört mit seiner Frau Sarah Harrison (30) schon seit mehreren Jahren zur deutschen A-Prominenz. Die Blondine selbst war schon 2015 Teil von "Promi Big Brother" – nun zieht offenbar ihre bessere Hälfte nach. Für Domi wäre es die allererste Realityshow überhaupt! Dass die News stimmen könnten, zeigten schon die letzten Tage der Dubai-Auswanderer. Für ein Projekt werden Sarah, Domi und ihre beiden Kids nämlich für mehrere Wochen in Deutschland sein!

Der zweite im Bunde ist laut Informationen der Zeitung Paco Steinbeck. Seit 2019 steht der Kunsthändler dank seiner Teilnahme an Die Superhändler in der Öffentlichkeit. Ob er bei der Show wohl ein genauso gutes Händchen für Realitystars wie für Antiquitäten beweist? Unter den bisher noch unbekannten Kandidaten soll außerdem mal wieder eine ehemalige Bachelor-Kandidatin sein. Dass Ex-Rosenanwärter bei "Promi Big Brother" gerne gesehen sind, bewiesen in der Vergangenheit schon die Teilnahmen von Jessica Paszka (31), Evelyn Burdecki (32), Johannes Haller (33) oder auch Evanthia Benetatou (29).

TVNOW / Stefan Gregorowius & Instagram / dannibuechner Collage: Melanie Müller und Danni Büchner, TV-Dauergäste

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern Mia Rose und Kyla

TVNOW / Olimpia Czarna Paco Steinbeck, Händler

