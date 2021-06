Sie sollen Anfang August in den VIP-Container ziehen! Schon am 6. August geht auf Sat.1 Promi Big Brother in die bereits neunte Staffel. Bisher bekannt: Auch 2021 werden wieder Jochen Schropp (42) und Marlene Lufen (50) durch die Zeit mit der verrückten Star-WG führen. Bislang war aber noch nicht klar, welche Stars und Sternchen wohl für zwei Wochen in den kameraüberwachten TV-Knast ziehen. Nun sollen die ersten vier Namen durchgesickert sein!

Bild will schon vier Kandidaten kennen: Nachdem sie bereits Anfang des Jahres bei Promis unter Palmen kurz zu sehen gewesen ist, soll Melanie Müller (33) im August nun den Container beim gleichen Sender aufmischen. "Promi Big Brother" ist fast die einzige Realityshow, die die Bratwurstverkäuferin noch nicht besucht hat. Auch Daniela Büchner (43) begibt sich laut Informationen der Zeitung wieder aufs Trash-TV-Gebiet – rund anderthalb Jahre nachdem sie im Dschungelcamp mächtig gelitten hat.

Auch Ex-Handballprofi Eric Sindermann (32) soll auf der Container-Liste stehen. Der tätowierte Sportler ist aktuell noch in der TVNow-Kuppelsendung Ex on the Beach zu sehen. Zu ihm wird sich offenbar auch eine weitere Sportskanone gesellen: Kickboxweltmeisterin Marie Lang (34) zieht demnach ebenfalls im Sommer in die Promi-WG. Wie immer äußerte sich der Sender noch nicht zu diesen Spekulationen. Sat.1 wird wie immer kurz vor Start ihre Kandidaten offiziell machen.

SAT.1/Marcus Höhn "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen

TVNow "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Getty Images Kickboxerin Marie Lang in München im September 2020

