Linda Reschke hat wunderbare Nachrichten für ihre Follower: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist Mama geworden! Vergangenes Jahr suchte die gelockte Schönheit noch auf RTL nach ihrem Mister Right – in Rosenkavalier Sebastian Preuss (31) fand sie den allerdings nicht. Kurz nach dem Ende der Show verkündete Linda, wieder glücklich vergeben zu sein – Verlobung und Schwangerschaft folgten prompt. Jetzt ist die kleine Familie endlich zu dritt!

Das machte Linda am Samstagnachmittag in einer Instagram-Story öffentlich: "Wie die meisten von euch sich schon gedacht haben, bin ich jetzt endlich Mami seit ein paar Tagen." Ihr, dem kleinen Jungen und ihrem Partner gehe es gut soweit. Die drei seien mittlerweile schon wieder zu Hause. Doch die Geburt an sich habe sich die TV-Beauty etwas anders vorgestellt: "Es ist leider nicht ganz so abgelaufen, wie man es sich gedacht hat. Ich sage es mal so. Er ist gesund und ich erhole mich noch. Wir sind einfach glücklich."

Wie anders die Ankunft ihres Schatzes abgelaufen ist, will Linda ihren rund 18.000 Followern noch erzählen. Vielleicht gibt es dann sogar erste Fotos und es wird auch das Namensgeheimnis gelüftet. Aktuell genießt die Neu-Mama die Zeit mit ihren beiden Prachtjungs allerdings erst einmal in vollen Zügen!

Anzeige

Instagram / linda.reschke Linda Reschke und ihr Verlobter

Anzeige

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Partner

Anzeige

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, ehemaliges Bachelor-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de