Lilly Becker (45) hat sich ordentlich aufgebrezelt! Am Freitag ist die Ex-Frau von Boris Becker (53) ein Jahr älter geworden. Ihren Ehrentag ließ die gebürtige Niederländerin erst einmal gemütlich angehen. Sie meldete sich noch etwas zerzaust und ungeschminkt aus dem Bett und überraschte ihre Fans mit einem netten Geburtstagsgruß an sich selbst. Am Abend stand dann aber wohl doch noch eine Fete an, zu der Lilly in einem sexy Outfit erschien.

Paparazzi-Fotos zeigen die Brünette am Freitag beim Verlassen eines angesagten Privatclubs im Londoner Stadtteil Mayfair. Die 45-Jährige hatte sich in ein enges, weißes Kleid geschmissen, ihre wilden Locken geglättet und das Outfit mit silbernen Accessoires aufgepimpt. Der absolute Hingucker allerdings: ihr BH im Leoparden-Print, der auffällig am Dekolleté herausblitzte und den Ausschnitt ihres Kleides zum Highlight des Looks verwandelte. Offenbar war das Geburtstagskind ziemlich gut gelaunt – denn Lilly strahlte regelrecht vor der Kamera.

Auch wenn sich das Model für den Abend schick gestylt hatte, betonte es zuvor, wie wichtig auch Natürlichkeit sei. "45 Jahre, kein Make-up, ich liebe mich selbst, ich habe meditiert und gebetet", erzählte sie in dem Clip, den sie am Geburtstagsmorgen direkt nach dem Aufwachen online gestellt hatte.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker an ihrem Geburtstag, Juni 2021

MEGA Lilly Becker 2021

MEGA Lilly Becker in London

