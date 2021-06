Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Lilly Becker (45)! Heute vor 45 Jahren erblickte das Model als Sharlely Kerssenberg im niederländischen Rotterdam das Licht der Welt. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Ehe mit Boris Becker (53) bekannt, mit dem sie von 2009 bis 2018 verheiratet war. Im Netz verwöhnt die Beauty ihre Fans mit zahlreichen Hochglanzfotos. Doch zu ihrem Geburtstag präsentierte sich Lilly im Netz ganz natürlich!

"Happy birthday to me", richtete Lilly auf Instagram Glückwünsche an sich selbst. "45 Jahre, kein Make-up, ich liebe mich selbst, ich habe meditiert und gebetet", erzählte die einstige Schlag den Star-Teilnehmerin ihren Fans. Dabei lag sie im Bett, in dem sie sich nur in eine Decke gehüllt rekelte. "45 ist für mich eine große Sache", gab die Mutter außerdem an.

Doch für ihre Fans ist Lillys Alter sicherlich nur nebensächlich. Denn immer wieder präsentiert die Schönheit ihrer Community im Netz ihre Topfigur, wofür sie zahlreiche Komplimente erntet. Auf ein kürzlich veröffentlichtes Foto von Lilly, auf dem sie in Unterwäsche posiert, reagierten viele Fans zum Beispiel mit jeder Menge Flammen-Emojis.

Lilly Becker, Model

Lilly Becker, Juni 2021

Lilly Becker

