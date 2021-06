Eric Sindermann (32) musste seinen Ex on the Beach-Rauswurf erst mal verdauen! Der ehemalige Handballspieler hatte in der Flirtshow eigentlich alles gegeben, um seine Ex-Freundin Tara Tabitha (28) zurückzuerobern. Das Problem: Der Berliner hat seine Libido nicht immer unter Kontrolle – und so trafen seine Lippen nicht auf die von Tara, sondern auf die von Vanja Rasova. Als seiner Verflossenen dann die Entscheidung zufiel, den Designer aus der Show zu kicken, nutze sie diese Chance entsprechend. Eric offenbart Promiflash: Das sei ein Schlag ins Gesicht gewesen.

"Es hat mich sehr hart getroffen und ehrlich gesagt, hätte ich nicht damit gerechnet", gesteht der 32-Jährige gegenüber Promiflash. Von der Frau, für die er Gefühle hatte, rausgeschmissen zu werden, sei unglaublich schwer für ihn gewesen: "Mein Herz war gebrochen!" Mittlerweile hat sich Eric von dem Schock erholt und mit der Österreicherin ein für alle Mal abgeschlossen. "Es wird nie wieder ein 'Sindsen und Tara' geben. Das Kapitel ist beendet", erklärt er. Für ihn sei es nun vorstellbar, eine neue Frau kennenzulernen.

Nachdem Tara ihm bei "Ex on the Beach" ihre Entscheidung mitgeteilt hatte, war der selbst ernannte Modekönig von Deutschland tatsächlich ausfällig geworden. Bereut er das mittlerweile? "Meine Reaktion war natürlich sehr emotional. Meine Abschlussrede war überzogen und heute würde ich mich sicherlich anders ausdrücken", zeigt er sich einsichtig und ergänzt: "Entschuldigung für alles, Tara. Es tut mir von ganzem Herzen leid."

