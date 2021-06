Bei Tara Tabitha (28) und Eric Sindermann (32) standen die Zeichen längst nicht mehr auf Liebes-Comeback! Bei Ex on the Beach versuchte der DJ trotzdem immer wieder seiner einstigen Flamme näherzukommen. Die betonte jedoch mehrfach, dass sie kein Interesse hat. In der 14. Folge der Datingshow hatte sie nun die Wahl: Schmeißt sie ihren Ex Eric oder Kandidat Maurice Haushammer raus?

Da musste die Österreicherin tatsächlich nicht lange überlegen. "Jeder hier kann nachvollziehen, welche Entscheidung ich treffen werde. Eric, du, das tut mir dir gegenüber richtig leid. Sei nicht böse", erklärte sie und besiegelte damit den Exit des Berliners. Es sei für alle das Beste, betonte sie weiter. Im Einzelinterview fand sie noch deutlichere Worte: "Für das, was ich hier erleben und teilweise mitmachen musste, bin ich wirklich ruhig geblieben, finde ich. [...] Das war schon ein bisschen Psychoterror." Dass der Womanizer ihr ständig hinterhergelaufen ist, ging ihr einfach zu weit.

Eric hat der Rauswurf sichtlich getroffen. Er wollte Taras Entschluss jedoch nicht weiter kommentieren – eigentlich! "Ich kann dir trotzdem sagen, dass ich dich nicht mag, weil ich finde, dass du eine sehr, sehr arrogante Person bist. Ich finde, du denkst auch, du bist hier sonst wer", ätzte er vor versammelter Mannschaft. Die Beauty wiederum empfand seine "Abrechnung" als lächerlich.

