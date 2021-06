Folgt Kanye West (44) da etwa einem ganz bestimmten Beuteschema? Nach der Trennung von Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian (40) kursieren heiße Gerüchte um eine Liaison des US-Rappers mit einer anderen Fashionista: Er soll mit dem russischen Topmodel Irina Shayk (35) angebandelt haben. Groß umgewöhnen müsste sich der "Good Morning"-Interpret zumindest optisch nicht: Seine Ex und seine aktuelle Begleiterin stehen offenbar auf einen identischen Style und sehen sich manchmal extrem ähnlich!

Sowohl Irina als auch Kim haben ein knallgelbes Versace-Kleid im Schrank, mit dem sie bereits alle Blicke auf sich zogen: Das Model glänzte damit beim Filmfestival in Cannes 2017 und die Influencerin bei einem geschäftlichen Dinner in New York 2018. Beiden Frauen gefällt offenbar der hohe Schlitz am Dress, der kokett ein Bein beim Posen hervorblitzen lässt.

Auch die Farbe Gold scheint beiden Ladys zu gefallen. Irina erstrahlte 2018 in ihrem goldfarbenen Kleid bei den Fashion Media Awards in New York und Kim zeigte sich im selben Jahr auf der Gala des Metropolitan Museum Of Art, ebenfalls in der US-Metropole. Da fühlt man sich beinahe an Kanyes Hit "Gold Digger" erinnert.

Das silberfarbene Outfit, in dem die Russin vor drei Jahren in Berlin bei den GQ-Awards brillierte, war auch ein Highlight. 2016 trat Kim mit ihrem Ex allerdings in einem ganz ähnlichen metallischen Look auf – mit ihren silberfarbenen Stiefeln hätte wohl auch Irina gut an Kanyes Seite ausgesehen.

Zudem haben beide Beautys eine Vorliebe für Spitze. 2015 präsentierte Kim bei einer Filmgala in Los Angeles ihre Babykugel in einem durchsichtigen Spitzenkleid. Zu der Zeit erwarteten sie und Kanye ihr Söhnchen Saint (5). Ähnlich viel Haut zeigte die Ex von Bradley Cooper (46) letztes Jahr anlässlich Rihannas (33) "Savage X Fenty Show".

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Irina Shayk und Kim Kardashian

Collage: Getty Images, Getty Images Irina Shayk und Kim Kardashian

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Irina Shayk, Kim Kardashian und Kanye West

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Irina Shayk und Kim Kardashian

Getty Images Irina Shayk, Model

