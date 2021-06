Sie genießen ihre Liebe in vollen Zügen! Bella Thorne (23) machte im März dieses Jahres ziemlich erfreuliche Schlagzeilen: Die Schauspielerin und ihr Freund Benjamin Mascolo (28) werden nämlich bald heiraten! Seitdem es ist zwar etwas ruhiger um das Paar geworden – die Gefühle der beiden sind aber keineswegs abgeflaut, im Gegenteil: Bella und Benji unternahmen nun einen romantischen Trip nach Italien an einen See!

Um genau zu sein, erwischten Paparazzi die beiden am Donnerstag mit Bellas Schwester Kaili und Freunden am Comer See. Zusammen verbrachte die Gruppe einen entspannten Tag auf einem kleinen Boot. Vor allem die "Blended"-Darstellerin und ihr Verlobter wirkten dabei unzertrennlich. Händchen haltend und total verliebt verließen die beiden zusammen das Wasserfahrzeug und schlendert den Steg entlang.

Dass die beiden gern zusammen verreisen, hatte sie bereits im vergangenen Jahr öfters unter Beweis gestellt. Bei einem Rom-Trip hatte das Paar damals kaum die Finger voneinander lassen können. Wie verliebte Teenager waren Bella und Benji durch die Straßen der italienischen Hauptstadt flaniert. Ganz offensichtlich haben die beiden ein Fai­ble für "Bella Italia".

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo und Bella Thorne, März 2021

MEGA Bella Thorne mit ihrem Verlobten Benjamin Mascolo

MEGA Bella Thorne und Benjamin Mascolo

