Süße Liebesnews von Bella Thorne (23) und Benjamin Mascolo (27)! Die US-amerikanische Schauspielerin und der italienische Musiker gehen bereits seit Juni 2019 gemeinsam durchs Leben. Dabei zeigt das Paar seiner Community nur allzu gerne, wie glücklich es ist: Immerhin kommen die Fans regelmäßig in den Geschmack von niedlichen Pärchen-Pics auf Social Media – und darauf müssen die Supporter auch in Zukunft nicht verzichten: Bella und Benjamin haben sich jetzt nämlich sogar verlobt!

Mittels einer zuckersüßen Bilderreihe, die Benjamin auf seinem Instagram-Profil teilte, gab das Paar die Verlobung bekannt. Auf den Schnappschüssen präsentieren die Turteltauben nicht nur den imposanten Verlobungsring, sie küssen sich auch liebevoll und strahlen dabei bis über beide Ohren. "Sie hat Ja gesagt", freute sich Bellas zukünftiger Ehemann. Zudem betitelte er das Posting mit einem Ring- und einem Herz-Emoji.

Kein Wunder, dass bei dieser Bekanntgabe nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch einige Promi-Kollegen so richtig aus dem Häuschen waren. In der Kommentarspalte widmeten sie den Eheleuten in spe liebevolle Worte und gratulierten ihnen zu ihrer Verlobung. "Ihr seid die Süßesten!", schwärmte beispielsweise die "Batwoman"-Darstellerin Ruby Rose (35).

