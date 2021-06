Mit diesem Look fällt Kim Kardashian (40) definitiv auf! Schon im April hatte sich die Unternehmerin in ihrer Social-Media-Story beim Bleachen ihrer Augenbrauen gezeigt. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte ihren Fans das Endergebnis bislang allerdings vorenthalten. Sie teaserte lediglich an, den vollständigen Look schon bald präsentieren zu wollen. Dieser Moment ist nun gekommen: Kim teilte jetzt einige Fotos von sich mit blondierten Augenbrauen und lässt die Fans geschockt zurück.

Für die Werbekampagne ihrer neuen Unterwäschekollektion hat Kim das Beautyexperiment gewagt und sich die Augenbrauen superhell färben lassen. Auf Instagram teilte sie neben einigen professionellen Bildern aus dem Shooting auch einen Schnappschuss, der sie in beiger Shapewear in ihrer Garderobe zeigt. Die Aufnahme versieht die 40-Jährige mit einem Alien-Emoji. Etwa als Reaktion auf die Kommentare ihrer Fans? "Es macht mir Angst" oder: "Ich bin total erschrocken", schreiben einige ihrer Follower.

Die vierfache Mutter kann ihre Community aber beruhigen: Das extreme Blond-Styling war nicht von langer Dauer: Mittlerweile trägt Kim ihre Augenbrauen wieder wie gewohnt in Dunkelbraun. "Ich bin wieder dunkel, keine Sorge", schrieb sie zu einem Spiegelbild.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, US-amerikanischer Reality-TV-Star

