Vanessa Mai (29) genießt offenbar ihren Urlaub und nutz ihn für ein bisschen Zweisamkeit mit ihrem Mann Andreas Ferber. Die Sängerin und ihr Gatte sind gerade in Kroatien und verbringen dort ein paar entspannte Tage am Strand. Ihre Webgemeinde ließ die "Wolke 7"-Interpretin auch an ihren Ferien teilhaben und teilte ein paar Fotos. Unter den Schnappschüssen ist auch ganz besonderes Highlight: Knutschbilder von Vanessa und ihrem Schatz.

Die Schnappschüsse, wie sie ihrem Andreas einen Schmatzer verpasst, teilte Vanessa in ihrer Instagram-Story. Hier liegen die beiden auf einem Handtuch am Strand, genießen das sonnige Wetter und natürlich ihre Gesellschaft. Und was machen die zwei Turteltauben mit diesem ungestörten Moment am Meer? Richtig, sie nutzen ihn, um ein paar Zärtlichkeiten auszutauschen. Sie knutschen auf den Bildern aber nicht nur, sondern albern auch herum und strecken ihre Zungen in die Kamera.

Nur einen Tag vor den Schmatzeraufnahmen postete die 29-Jährige eine weitere Fotostrecke. Wieder in den Hauptrollen: sie und ihr Mann. Dieses Mal zeigten sich die Musikerin und ihre bessere Hälfte allerdings bei einem gemeinsamen Bootsausflug, den sie ihren strahlenden Gesichtern zufolge in vollen Zügen genossen haben.

