Spätestens seit 2015 ist Vanessa Mai (29) als Solokünstlerin nicht mehr aus der deutschen Schlagerszene wegzudenken. Die talentierte Sängerin verpasste dem Genre mit heißen Tanzmoves in ihren Musikvideos und poppigen Einflüssen ja auch wahrlich eine Frischzellenkur. An ihrem bis heute andauernden Erfolg ist einer nicht ganz unbeteiligt: Ihr Manager Andreas Ferber, dem die "Ich sterb für dich"-Interpretin 2017 das Jawort gab. Ihm widmete Vanessa zuletzt ein süßes Posting!

Pünktlich zum Vier-Jahres-Jubiläum ihrer standesamtlichen Trauung teilt Vanessa jetzt auf Instagram ein Foto, das sie innig mit ihrem Andreas an ihrem Hochzeitstag zeigt. Die beiden Turteltauben blicken sich auf dem Pic freudestrahlend in die Augen, während Andreas seine Liebste mit festem Griff an sich zieht. Es wirkt fast so, als wolle er Vanessa damit klarmachen, dass er sie nie wieder loslassen will. Während er sich mit einem dunkelblauen Anzug in Schale geworfen hat, besticht Vanessa mit einem umwerfenden Brautkleid, das einen sexy Rückenausschnitt aufweist.

Dass die ehemalige DSDS-Jurorin immer noch so glücklich mit ihrem Schatz ist, finden die Fans natürlich klasse. "Eine Liebe, die für immer hält", "Ihr seht so schön aus" oder auch "Ihr seid so ein gutes Team", liest man in der Kommentarspalte zu dem romantischen Beitrag. Darüber hinaus erreichen die 29-Jährige über ihr Profil unzählige Glückwünsche zu ihrem Hochzeitstag.

Anzeige

Instagram / vanessa.mai/ Vanessa Mai, Schlagerstar

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Schlagerstar Vanessa Mai und ihr Ehemann Andreas Ferber

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Vanessa schon so lange verheiratet ist? 92 Stimmen 57 Ja, klar! 35 Nee... also das habe ich echt nicht gewusst!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de