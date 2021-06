Ariana Grande ist 28 Jahre alt geworden! Im vergangenen Jahr hatte sich das Leben der Sängerin grundlegend verändert: Im Mai trat sie mit ihrem Liebsten, dem Immobilienmakler Dalton Gomez, vor den Traualtar. Am Samstag feierte sie bereits ihren ersten Geburtstag als frischverheiratete Ehefrau. Im Netz schwelgte Ari an ihrem Ehrentag nun in Erinnerungen – und teilte ein zuckersüßes Babyfoto von sich!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Grammy-Gewinnerin einen Schnappschuss von sich aus Kindertagen: Auf dem Bild sitzt die junge Ariana (28) in der Badewanne und blickt neugierig in die Kamera. "Happy Birthday, Kleines! Ich kümmere mich um dich", betitelte sie ihre Momentaufnahme.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag überschlugen sich Fans und Freunde der US-Amerikanerin regelrecht mit Glückwünschen. "Alles Liebe zum Geburtstag, Königin", schrieb beispielsweise Reality-TV-Star Khloé Kardashian (37). Auch Rapperin Nicki Minaj (38) ließ es sich nicht nehmen, der "Side To Side"-Interpretin zu gratulieren: "Happy Birthday, mein kleines süßes Baby! Liebe dich."

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, Juni 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

