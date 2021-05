Ariana Grande (27) war mit der Größe ihrer Hochzeitsfeier offenbar zufrieden. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin ihren Verlobten Dalton Gomez geheiratet hat. Wegen der aktuellen Gesundheitslage mussten die beiden jedoch auf eine große Hochzeitsparty, wie Ariana sie sich angeblich gewünscht hatte, verzichten. Stattdessen soll die Trauung im engsten Kreis mit weniger als 20 Gästen stattgefunden haben. Das scheint Ariana im Nachhinein aber gar nicht zu bedauern!

Wie ein Insider gegenüber People mitteilte, sei die "thank u, next"-Interpretin sogar sehr froh über die kleine Zeremonie. Sie und Dalton hätten den Schritt, Mann und Frau zu werden, genau jetzt machen wollen – warten, bis sich die Gesundheitsituation bessert, kam für Ariana demnach offenbar nicht infrage. "Sie hat gemerkt, dass sie lieber jetzt eine kleinere, intimere Hochzeit haben würde. Sie ist sehr glücklich, dass sie es still und heimlich über die Bühne bringen konnten", erzählte der anonyme Tippgeber.

Damit die Öffentlichkeit nicht direkt am Tag der Hochzeit von den Feierlichkeiten etwas mitbekommt, fand die Trauung laut Mirror in Arianas Haus in Montecito in Kalifornien statt. Dafür soll die 27-Jährige rund um ihr Grundstück hohe Bäume und Sträucher haben aufstellen lassen. Außerdem habe man künstliches Vogelgezwitscher eingesetzt, damit keine Geräusche der Feier nach außen dringen.

