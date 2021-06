Nimmt Wolke Hegenbarth (41) die Kritik ihrer Fans an? Im August 2019 ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Ihr Privatleben hält die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – ein paar Bilder mit ihrem Nachwuchs gibt es für die Community aber regelmäßig. Ein aktueller Schnappschuss aus dem heimischen Pool sorgt jetzt aber für weniger Begeisterung bei den Fans: Wolke posiert darauf mit ihrem nackten Sohn.

Auf dem Instagram-Foto steht die Blondine bis zu den Knien im funkelnden Wasser – ihren Sohn hält sie im Arm und lacht mit ihm um die Wette. Das Gesicht des kleinen Mannes ist zwar nicht zu sehen – an seinem Körper fehlt aber jegliches Textil. Obwohl die Geschlechtsteile verdeckt sind, hält die Community der 41-Jährigen das Bild für vollkommen ungeeignet, öffentlich gezeigt zu werden. "Das hat im Netz aber nichts zu suchen – mit deinem nackigen Kind", "Das ist ein sehr süßes Foto von euch beiden, aber es sollte hier nicht zu sehen sein" oder "Raus aus dem Netz mit solchen Fotos!", lauten nur drei von vielen Kommentaren ihrer Follower.

Comedian Oliver Pocher (43) und seine Frau Amira (28) haben sich in der Vergangenheit bereits dafür eingesetzt, dass Kinderbilder allgemein aus dem Netz verbannt werden. Zuletzt hatte es Oli ganz besonders gestört, dass Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller (33) ihren Sohn auf dem Klo gefilmt hatte. "Man möchte doch beim Pullern oder so auch selber nicht gefilmt werden. Das muss doch nicht sein", äußerte er in seiner Bildschirmkontrolle.

