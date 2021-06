Tritt Amira Pocher (28) bald in die Fußstapfen ihres Mannes? 2019 schwebte Comedystar Oliver Pocher (43) bei Let's Dance zusammen mit Profi Christina Luft (31) übers Tanzparkett. Während er die Juroren meist eher weniger begeistern konnte, waren viele Zuschauer von seinen teils lustigen Tanzperformances ziemlich begeistert. Am Ende belegte das Duo unter den 14 Paaren den siebten Platz. Aber könnte es sein, dass bald schon wieder jemand aus Team Pocher im "Let's Dance"-Studio steht? Die Fans wünschen sich Amira auf dem Parkett.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Follower von der Brünetten wissen, ob sie sich vorstellen könnte, an der Show teilzunehmen. Die Antwort dürfte für die Community aber eher ernüchternd sein. "Es war backstage schon so anstrengend, also ich weiß nicht", schrieb sie und teilte dazu ein Bild, das sie in der Garderobe ihres Liebsten zeigt. Offenbar ziemlich ermüdet hatte sich die 28-Jährige damals aufs Sofa geschmissen. Ein bisschen Hoffnung gibt es aber noch: "Wenn die Kids vielleicht ein bisschen größer wären. Ist ja ein tolles Format."

Tatsächlich hat die zweifache Mutter mit ihren Kids alle Hände voll zu tun. Ganz selten gibt sie den Fans sogar Einblick in den Elternalltag. Im Mai teilte die Beauty beispielsweise ein Foto, auf dem ihr jüngster Sohn mit ihrer Nase spielte. "Sie sind es doch wert", betitelte sie das Pic und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

ActionPress Amira Pocher, TV-Star

Instagram / amirapocher Amira Pocher hinter den "Let's Dance"-Kulissen

Instagram / amirapocher Amira Pocher mit ihrem Sohn

