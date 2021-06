Sarafina Wollny (26) spricht offen über ihren Body! Vor anderthalb Monaten brachte der Reality-TV-Star gemeinsam mit Ehemann Peter Wollny (28) Zwillinge zur Welt – die beiden Jungs heißen Emory und Casey. Doch schon vor ihrer Schwangerschaft begann die Tochter von Silvia Wollny (56) mit ihrem Abnehmplan. Bei ihrem letzten Update gab sie an, bereits 20 Kilogramm inklusive der Babypfunde abgenommen zu haben. Ihr Wunschgewicht hat Sarafina aber noch nicht ganz erreicht.

"Ich bekomme so viele Nachrichten, wie gut ich abgenommen habe", beginnt die 26-Jährige ihren Bodytalk auf Instagram. Dann erklärt Sarafina: Nachdem sie in der Schwangerschaft eher unabsichtlich elf Kilo abgenommen habe, kontrolliere sie nun tatsächlich ihre Kalorienzufuhr: "Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam. So bin ich immer noch am Abnehmen. Ich habe jetzt auch anderthalb Kilo in einer Woche abgenommen und habe mir als Ziel gesetzt: Noch zehn Kilo runter und dann das Gewicht halten."

Doch Sarafina macht sich damit keinen Stress: "Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Weil dann habe ich mein Zielgewicht, was ich gerne erreichen möchte, erreicht – und dann bin ich zufrieden." Sie sei aktuell zwar nicht unzufrieden mit sich, möchte ihr Ziel aber dennoch erreichen. Was sagt ihr dazu, dass sie so offen mit dem Thema umgeht? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de