Sarafina Wollny (26) verliert ein Kilo nach dem anderen! Vor rund sechs Wochen wurde die TV-Bekanntheit Mutter von Zwillingen. Ihre Söhne Emory und Casey kamen einige Wochen zu früh zur Welt und stehen weiterhin im Krankenhaus unter Beobachtung. Die frischgebackene Mama versorgt ihre Fans seit der Geburt regelmäßig mit Updates rund um ihre Babys und ihren eigenen Gesundheitszustand. Nachdem Sarafina in den vergangenen Wochen bereits einige Kilo abgenommen hat, verriet sie jetzt: Die Pfunde purzeln weiter.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige jetzt einige Fragen ihrer Fans. Ein Follower fand in dem Q&A besonders interessant, wie es um den After-Baby-Body der Zwillingsmama steht. Dabei plauderte Sarafina aus: Sie hat mittlerweile 20 Kilo abgenommen – seit Anfang Juni bringt sie also noch einmal zwei Kilo weniger auf die Waage. Auch seine Kaiserschnittnarbe setzt dem Die Wollnys-Star mittlerweile nicht mehr ganz so zu. Noch vor einigen Tagen hatte die OP-Wunde Sarafina große Schmerzen bereitet. "Es wird besser. Die letzten Wochen gehen nicht spurlos am Körper vorüber", betonte sie.

Aber wann darf Sarafina ihre Jungs eigentlich mit nach Hause nehmen? Das wissen sie und ihr Mann Peter (28) aktuell selbst noch nicht. "Die beiden brauchen noch etwas Zeit", stellte die Blondine klar. Immerhin seien ihre Kleinen insgesamt zehn Wochen zu früh zur Welt gekommen.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wolly im Juni 2021

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de