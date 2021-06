Sarah Engels (28) spürt inzwischen deutliche Veränderungen durch ihre Schwangerschaft! Die Ex-DSDS-Kandidatin begeisterte ihre Fans in den vergangenen Wochen gleich mit mehreren tollen News: Die einstige The Masked Singer-Gewinnerin hat nicht nur ihren Liebsten Julian (28) geheiratet – die Frischvermählten bekommen auch ein Baby. Da Sarah nun schon im fünften Monat ist, gibt sie ihren Fans jetzt ein Update zu ihrer Schwangerschaft!

Auf Instagram verriet die werdende Zweifach-Mama, dass es für sie mittlerweile unangenehm sei, auf dem Bauch zu schlafen – daher liege die Brünette nun auf der Seite, obwohl sie eigentlich eine Bauchschläferin sei. Das ist aber offenbar nicht Sarahs einzige Schlafgewohnheit, die sich verändert hat: "Mein Mann sagt, ich schnarche seit Neuestem nachts." Außerdem hatte Sarah zuvor schon über Brustschmerzen geklagt, die seien aber nach wie vor gleich.

Das Wohlbefinden der Beauty habe sich in Bezug auf ihre Übelkeit aber verbessert – mittlerweile habe Sarah es sogar geschafft, auf ihre Tabletten zu verzichten. Das sei aber nicht die einzige Besserung – langsam habe die Influencerin auch wieder mehr Energie.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels zeigt ihren Babybauch

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels verkünden das Babygeschlecht

