Bei Kati und Irina geht es endlich zur Sache! Die Berlinerin machte der Princess Charming-Protagonistin in den vergangenen Wochen der Datingshow immer wieder deutlich, wie sehr sie sich ein Einzeldate wünscht. In Folge sechs ist es dann so weit: Nach einem Gruppendate behält Irina die Kandidatin noch für ein wenig Zweisamkeit bei sich – und die nutzt Kati bestens: Sie knutscht die Princess auf besonders leidenschaftliche Art und Weise!

Zu Beginn scheint das Date der beiden Frauen nicht wirklich rund zu laufen. Irina ist eher genervt von den Monologen der 29-Jährigen. "Kati hat drauflos geplappert und hatte viel Interessantes und auch weniger Interessantes zu erzählen", scherzt die Princess im Interview und fügt dann ernster hinzu: "Ich fand es wieder zu viel Show." Trotzdem schafft Kati es, ihr einen Kuss zu entlocken. Nach einem gemeinsamen Lach-Moment kommt es zu dem innigen Knutscher. "Der Kuss war so schön, ich bin dahingeschmolzen", lautet das schwärmende Urteil der Single-Dame.

Während des Dates lässt Kati für sie recht ungewohnte Töne anklingen. Sie sei schüchtern, gesteht sie gegenüber Irina. "Ich kann mich nicht superschnell gegenüber anderen Menschen öffnen, deswegen kaschiere ich das mit flirty sein." Das Problem habe sie nicht nur in der Show, sondern auch im Privatleben.

