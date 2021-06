Auf ihre Zeit bei The Biggest Loser blickt Chanté mittlerweile kritisch zurück. Zwar konnte die Mannheimerin in der Abnehmshow ihr Startgewicht von 120 Kilo verringern, doch nun sieht sie sich vor neue Herausforderungen gestellt: Die 23-Jährige gestand, ein ungesundes Verhältnis zum Essen entwickelt zu haben. Außerdem habe sie nach der Zeit im Camp sogar noch mehr vermeintliche Makel an ihrem Körper entdeckt. Hinzu kommt die ständige Beurteilung von außen. Im Gespräch mit Promiflash erzählte Chanté, wie viel Kritik ihr entgegenschlägt – sogar aus den eigenen Riehen.

Inzwischen hat die Krankenschwester nicht nur online mit fiesen Nachrichten zu kämpfen, wie sie gegenüber Promiflash berichtete. "Mittlerweile ist es eher so, dass die Kommentare weniger aus dem Netz kommen und eher aus dem persönlichen Umfeld", offenbarte Chanté. Seit ihrer "The Biggest Loser"-Teilnahme seien die Hemmungen gefallen, was Kritik an ihrer Figur angeht. "Weil seit der Show jeder denkt, er hätte das Recht, wirklich dauerhaft etwas an meinem Körper bemängeln oder kritisieren zu können", beschwerte sie sich.

Dabei hatte Chanté schon während der Ausstrahlung mit ständigen Hate-Kommentaren zu tun gehabt. "Von Hassnachrichten bis zu Morddrohungen war tatsächlich alles dabei", offenbarte sie. Ihrer Meinung nach sei sie in dem Format jedoch falsch dargestellt worden: "Vieles wurde nicht gezeigt oder rausgeschnitten, sodass der Zuschauer immer nur meine negativen Seiten zu sehen bekam."

Chanté im September 2020

Chanté bei "The Biggest Loser"

Chanté, Ole und Cindy bei "The Biggest Loser"

