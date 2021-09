Hält Chanté ihr Gewicht seit ihrem The Biggest Loser-Aus? Die Brünette schaffte es in der Abnehm-Show ihr Gewicht von 120 Kilogramm um 16 Kilogramm zu verringern. Darauf war sie im Nachhinein sehr stolz: Sie habe vorher nicht gesehen, wie übergewichtig sie war. Doch wie sieht das mehrere Monate nach dem TV-Experiment aus? Jetzt gibt Chanté ein Update zu ihrem aktuellen Gewicht.

In ihrer Instagram-Story verriet die 23-Jährige: "Ich halte mein Gewicht nicht. Es schwankt, es geht runter, es geht hoch, es stagniert und bleibt stehen und das ist auch vollkommen ok." Es sei einfach menschlich. Dennoch versuche Chanté, dass sie nicht wieder ihrem alten Gewicht landet. "Ich esse nicht so viel wie vorher. Was ich vor 'The Biggest Loser' gegessen habe sind Welten Unterschied im Gegensatz zu dem, was ich jetzt für Mengen esse", fasste sie zusammen.

Kurz nach ihrem Rauswurf übte Chanté scharfe Kritik an "The Biggest Loser". Durch die Sendung sei ihr Selbstbild zerstört worden. "Jetzt habe ich abgenommen und einfach nur noch mehr Sachen gefunden, die mich unzufrieden machen", erklärte sie vor wenigen Monaten im Promiflash-Interview.

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Instagram / chante_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Kandidatin Chantè

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

