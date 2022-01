Die einstige The Biggest Loser-Kandidatin Chanté gibt ein positives Update! Obwohl die Beauty in der Abnehm-Show, welche mittlerweile "Leben leicht gemacht" heißt, für ordentlich Stress gesorgt hatte, schaffte sie es auch, dem eigentlichen Ziel nachzugehen: Sie nahm rund 16 Kilo ab. Danach hatte sie aber mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Vor einem Monat ließ sie sich den Magen verkleinern: Seit der OP hat Chanté ein ganz anderes Körpergefühl!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einen Vorher-Nachher-Vergleich und verriet ihren Followern, dass sie seit dem Eingriff bereits 15.5 Kilo verloren hat. "Mittlerweile komme ich langsam wieder an einen Punkt, an dem ich mich mit mir selbst auch wieder wohlfühle", erklärte Chanté ehrlich. Jetzt würde sie sich automatisch mehr um ihre Ernährung kümmern.

"Es hat mir so viel mehr gegeben als nur eine Abnahme. Ein neues Lebensgefühl, nicht 24/7 an Essen denken zu müssen oder meine Emotionen damit verarbeiten zu wollen. Aber am allerwichtigsten, eine gesunde Beziehung zu Essen", führte sie aus. Chanté scheint ihr komplettes Leben umgekrempelt zu haben. Jetzt wolle sie aber noch mehr abnehmen.

Instagram / chante_jacksonn Chanté, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

SAT.1/Melanie Frenzel Chanté, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

