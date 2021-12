Chanté hat für sich eine Entscheidung getroffen. Anfang des Jahres nahm sie bei The Biggest Loser teil und verlor dort einiges an Gewicht. Nach der Show fiel es ihr allerdings schwer, dieses zu halten – immer wieder gab sie ihren Followern ehrliche Updates zu ihrem Gewicht. Nun verkündete die Brünette ihren Fans, dass sie sich auf ihrem Abnehmprozess für einen großen Schritt entschieden hat: Chanté hat sich den Magen verkleinern lassen!

Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto von sich, auf dem sie herzlich lacht. In der Betitelung des Bildes informierte sie ihre Fangemeinde darüber, dass sie sich den Magen verkleinern lassen hat. "Ein neuer Weg beginnt für mich. [...] Wieso? Weder weil ich faul bin, noch weil ich mir den einfacheren Weg raussuche", erzählte sie und fuhr fort: "Es ist okay, zugeben zu können, dass man Hilfe braucht, eine Essstörung hat oder es eben ohne Hilfe nicht schafft." Außerdem kündigte sie an, ihre Follower auf dem Weg mitzunehmen.

In ihrer Story erklärte Chanté aber auch, dass es für sie ein komisches Gefühl sei, nicht mehr so viel essen zu können – vorher habe sie Stress nämlich mit Essen verarbeitet. "Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll", meinte sie ehrlich.

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, Juli 2021

Instagram / chante_jacksonn Chanté, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

