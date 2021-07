Chanté genießt ihr neues Lebensgefühl in vollen Zügen. Die Frankenthalerin nahm an der vergangenen Staffel von The Biggest Loser teil und schaffte es dort erfolgreich, ihr altes Gewicht von über 120 Kilogramm hinter sich zu lassen. Auch nach der Zeit im Abnehmcamp hat die 23-Jährige ihr Gewicht gehalten und präsentiert auf Social Media immer wieder stolz ihre neue Rundungen. Sogar im Bikini ließ sie sich nun ablichten.

"Über zwei Jahre ist es her, dass ich in einem öffentlichen Schwimmbad war. Anfangs ein komisches Gefühl, vor allem im Bikini", schreibt Chanté zu einem Bikinifoto auf Instagram. Sie habe zunächst das Gefühl gehabt, alle würden sie anstarren, doch schnell sei ihr aufgegangen, dass es nicht an ihrem Körper lag, sondern an ihrem Bekanntheitsgrad. "Das Leben ist zu kurz für Scham und sich nicht trauen", betont sie zudem selbstbewusst.

Chantés Follower sind begeistert von dem Anblick und hinterlassen lobende Kommentare. Auch Camp-Chefin Christine Theiss (41) ist total stolz auf ihren einstigen Schützling: "Du siehst so sensationell aus. Da schaut man – auch ohne dass man dich kennt – automatisch hin. Hingucker", schreibt sie.

Anzeige

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté im September 2020

Anzeige

SAT.1 Chanté und Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de