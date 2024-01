Mies behandelt? Ex-Kandidatin rechnet mit "Biggest Loser" ab

Hat man sich nicht ausreichend um sie gekümmert? The Biggest Loser ist ein harter Kampf. Die Kandidaten kämpfen nicht nur um den Sieg, sondern vor allem um ihre Gesundheit und gegen die Kilos. Die Challenges sind kein Zuckerschlecken. In der Staffel 2021 wurde die Show für Teilnehmerin Chanté Jackson auch in anderer Hinsicht zur Herausforderung: Die Produktion soll ihren Gesundheitszustand ignoriert haben.

Gegenüber Bild übt Chanté scharfe Kritik an den Umständen am Set von "The Biggest Loser". Denn nach den ersten Abnehmerfolgen habe sie plötzlich einen schweren Ausschlag bekommen. "Ich war fünf Wochen lang sehr krank, was in der Show kein einziges Mal thematisiert wurde. [...] [Ich wurde] dann als faul dargestellt, weil ich so müde war. Die Krankheit wurde komplett herausgeschnitten", schildert sie. Wegen des heftigen Juckens habe sie nie viel Schlaf bekommen. Der Camp-Arzt habe ihr aber versichert, der Ausschlag komme nur durchs Abnehmen – später habe eine Hautärztin ihr erklärt, der Grund sei eine allergische Reaktion auf Straßenkatzen gewesen. Sat.1 betont jedoch, dass jedem "wertschätzend und auf Augenhöhe" begegnet werde.

Aber damit nicht genug! Chanté erinnert sich, dass sie von der Produktion bewusst als "Buhmann" dargestellt worden sei und deshalb viele Hassnachrichten habe einstecken müssen. Eine Nachbetreuung habe es ebenfalls nicht gegeben. Erst mithilfe einer Magenverkleinerung habe sie nachhaltig abnehmen können, wie sie 2022 auf Instagram erzählt hatte.

SAT.1/Julian Essink

Instagram / chante_thebiggestloser2021

Instagram / chante_thebiggestloser2021

