Seltene Aufnahmen von Cheryl Cole (37) und Liam Payne (27)! Die beiden waren von 2016 bis 2018 liiert und begrüßten zusammen Sohnemann Bear. Seit der Trennung sollen sich die beiden gemeinsam um den Nachwuchs kümmern – wurden in den letzten drei Jahren aber nicht mehr miteinander gesehen, geschweige denn nebeneinander abgelichtet. Jetzt wurden die beiden ehemaligen Partner nach der langen Zeit erstmals wieder zusammen fotografiert.

Auf Paparazzi-Bildern, die Mail Online vorliegen, kann man die beiden sehen, wie sie aus einem Haus rauskommen und in dasselbe Auto steigen. Das Paar traf sich am vergangenen Mittwoch wieder, um an der ersten Geburtstagsfeier für Liams Nichte in Wolverhampton teilzunehmen. Die beiden wirkten gut gelaunt, während sie sich miteinander unterhielten. Offenbar hat das Paar seine Freundschaft relativ bedeckt gehalten, obwohl Liam erst kürzlich über seine starke Bindung zu seiner Ex gesprochen hat.

Seit ihrer Trennung haben weder Cheryl noch Liam großes Glück in der Liebe gehabt. Der "Strip That Down"-Interpret trennte sich vor gut drei Wochen erst von seiner Verlobten. Er und Maya Henry (21) hatten sich im August 2020 nach gut einem Jahr Beziehung verlobt.

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne, 2018

Getty Images Sängerin Cheryl

Getty Images Liam Payne, Musiker

