Jack Perry musste im März seinen Vater Luke (✝52) zu Grabe tragen. Der Schauspieler war ganz plötzlich an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Sein Sohn nahm sich nach diesem Schicksalsschlag eine kurze Auszeit als professioneller Wrestler und gab zu, wie sehr er um seinen Papa trauert. Am vergangenen Freitag trat der Kämpfer in New York bei der Comic Con wieder vor die Fotografen – und es ist wieder unverkennbar: Der Spross ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten!

Die Familienbande kann Jack wohl nicht leugnen, die Augen- und Mundpartie hat der Muckimann definitiv von seinem Dad geerbt. Betrachtet man vor allem alte Aufnahmen des Riverdale-Darstellers ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Auch viele Fotos auf seiner Instagram-Seite werden von Fans mit Kommentaren im immer gleichen Wortlaut geschmückt: "Du siehst genauso aus wie dein Papa!"

Kurz nach dem Tod des Beverly Hills, 90210-Stars hatte sich sein Sohn auf seinem Social-Media-Kanal mit emotionalen Worten verabschiedet: "Ich habe so viel von dir gelernt und mein Herz ist gebrochen, wenn ich daran denke, bei wie vielen Dingen du in Zukunft nicht dabei sein wirst." Der 52-Jährige habe ihn stets unterstützt und ihm dabei geholfen, immer das Beste aus sich herauszuholen.

Getty Images Luke Perry in jüngeren Jahren

Getty Images Jack Perry 2019 bei der Comic Con

Getty Images Luke Perry 2018

