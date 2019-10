Rührende Glückwünsche für Luke Perry (✝52)! Erst wenige Monate ist es her, dass der Schauspieler an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist. Freunde, Familie und Kollegen nahmen danach erschüttert und tieftraurig Abschied von ihrem Weggefährten – zuletzt widmete die Serie Riverdale ihrem Darsteller eine berührende Folge. Zum Geburtstag des Serien-Stars meldeten sich kurz darauf nun auch seine Kinder mit emotionalen Postings zu Wort.

Am Freitag hätte Luke seinen 53. Geburtstag gefeiert – zu diesem Anlass teilte seine Tochter Sophie Perry (19) ein Bild, das die beiden in einer innigen Umarmung zeigt. Im zugehörigen Text lässt die 19-Jährige anklingen, dass ihr Dad gerne zu Scherzen aufgelegt war: Ab und an schien er sich an Parodien berühmter Kollegen wie Mode-Experte Tim Gunn (66) versucht zu haben. "Alles Gute, du Fashion-Ikone. Ich kann quasi hören, wie du deine beste Tim-Gunn-Imitation machst. Ich liebe dich am meisten", schrieb Sophie zu ihrem Posting.

Bislang hatte Lukes Sohn Jack Perry im Gegensatz zu seiner Schwester darauf verzichtet, Gedenk-Postings oder auch Throwback-Bilderreihen im Netz zu teilen – öffentlich zu trauern fällt dem Sportler schwer. Am Freitag nun veröffentlichte Jack aber eine Collage, in der mehrere Fotos aus verschiedenen Jahren zusammengesetzt das Porträt seines verstorbenen Vaters ergeben. "Alles Gute, alter Mann. Ich werde dich irgendwo wiedersehen", gratulierte der Wrestling-Profi.

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seinen Kindern Jack und Sophie

Getty Images Jack Perry auf einem Event im Juli 2019

Getty Images Luke Perry im Juli 2018 in San Diego

