Er ist wieder im Ring! Nach dem überraschenden Tod von Schauspieler und Beverly Hills, 90210-Star Luke Perry (✝52) vor rund einem Monat nahm sich sein Sohn, der professionelle Wrestler Jack Perry, eine kurze Auszeit. Nun meldete sich "Jungle Boy", wie sich der Sportler nennt, nach seinem schweren Verlust erstmals wieder mit einem Kampf zurück. Die Zuschauer und seine Fans feierten seine Rückkehr!

Mit emotionalen und zugleich kämpferischen Worten teilte Jack ein Video auf seinem Instagram-Account: "Ich weiß nicht, ob ich jemals bereit sein werde, aber ich bin zurück." Der Clip zeigt ihn kurz vor seinem Kampf und dabei, wie er die Arena betritt. "Danke für all die Liebe und die Unterstützung", richtet sich Jack in seinem Posting an seine Fans. Im Clip ist auch zu sehen, wie diese ihren Sporthelden lautstark mit seinem Künstlernamen "Jungle Boy" anfeuern.

Jack stand, wie auch ein Großteil seiner Fans, nach dem Tod seines Vaters unter Schock. Luke, der mit Serien wie "Beverly Hills, 90210" und Riverdale internationale Berühmtheit erlangte, erlitt kurz vor seinem Tod einen Schlaganfall. Am 4. März erlag der Hollywoodstar schließlich den Folgen. "Für die Menschen war er viele verschiedene Dinge. Für mich war er immer einfach nur mein Dad", schrieb Jack nur kurz nach seinem Verlust auf Social Media.

Instagram / boy_myth_legend Jack Perry, Profi-Wrestler

Anzeige

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Anzeige

MEGA Luke Perry mit seinem Sohn Jack 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de